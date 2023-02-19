مؤيد اللامي يصل السعودية لرئاسة اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب

وقال النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وصل صباح اليوم الى العاصمة السعودية الرياض وذلك لرئاسة اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب التي تعقد بدورتها الحالية هناك، فضلا عن حضوره المنتدى السعودي للإعلام".وأضاف البيان، "كان في استقبال اللامي في مطار خالد الدولي خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين وعبد الله الجحلان امين عام الهيئة وعدد من المسؤولين الاعلاميين ورؤساء التحرير اضافة الى نائب السفير العراقي في الرياض جمال عبد الله خضير وطاقم السفارة".