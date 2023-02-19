مصر.. حالة من القلق بشأن انتشار فيروس "ماربورغ"

واوضح خلال تصريحات تلفزيوينة، أن "الفيروس ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، إذ اقتصر العلاج على أعراض الإصابة"، منوها بأن نسبة الوفيات بالفيروس تصل إلى 80%، وفي بعض الموجات بلغت الوفيات 88% من الإصابات".وأشار إلى أن "متوسط عدد حالات الإصابة بالفيروس سنويا قليل جدا، كما أن منطقة شمال إفريقيا بما فيها مصر لم تسجل بها أي إصابة منذ 1967".وتابع عنان: "ارتداء الكمامة والعزل من أهم وسائل تجنب الإصابة بأي فيروس ومنها ماربورج"، مطالبا بتقليل الأحضان والقبلات".واختتم: "الأم التي تشعر بأي أعراض مرضية على طفلها بلاش توديه المدرسة"، مؤكدا أن "مصر لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس".