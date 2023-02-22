طعنا بالسكين.. تلميذ يقتل معلمته في فرنسا

ونقلت وسائل الاعلام عن المدعي العام جيروم بورييه، قوله: "أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة".وبحسب فرق الإسعاف، "تم اعتقال التلميذ على عين المكان، في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز".والضحية في الخمسينات من عمرها، توقف قلبها لدى وصول فرق الإسعاف، ولم يستطيعوا إنعاشها".وذكرت صحيفة "سود ويست" أن "الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي، ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى عليها".وفي 13 ايلول 2022، طعن تلميذ في الخامسة عشرة من عمره، معلمة في مدرسة ثانوية بنورماندي في شمال فرنسا في عنقها. وخرجت الضحية البالغة 63 عاما من المستشفى بعد أيام، ووجهت إلى التلميذ تهمة محاولة القتل.