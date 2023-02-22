قتلى ومصابون خلال اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في نابلس

وقالت الوزارة في بيان لها، انه "قتل 10 شبان فلسطينيين خلال الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي في البلدة القيمة بنابلس، فيما وصل 102 إصابة إلى المشافي، بينها 6 إصابات حرجة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز يتم التعامل ميدانيا".وأوضحت الوزارة الإصابات التي وصلت إلى المشافي جراء عدوان الاحتلال على نابلس:- مستشفى رفيديا الحكومي: 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة، إحداها في الرأس.- مستشفى نابلس التخصصي: 20 إصابة، بينها إصابات حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر.- مستشفى النجاح: 15 إصابات بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات بحالة حرجة.- مستشفى الاتحاد النسائي: 9 إصابات بالرصاص الحي.- المستشفى العربي التخصصي: 11 إصابات بالرصاص الحي.كما حاصر الجيش الإسرائيلي أحد المنازل داخل البلدة القديمة بنابلس.ومن جانبهم، قام الشبان الفلسطينيون، بإشعال الإطارات في البلدة القديمة، للتشويش على الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر المنازل.