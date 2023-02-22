اكثر من 50 مفقودا.. قتلى وجرحى جراء انهيار منجم فحم شمالي الصين

ووقع الحادث عند الساعة 13,00 (الساعة الخامسة ت غ) في منجم مفتوح يقع غرب هذه المنطقة، على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.وأوضح التلفزيون: "حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53".وقال إن "الانهيار وقع "في منطقة واسعة" من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينغ كول ماينينغ كومباني".وأوضح أن "الانهيار تسبب بطمر عمال وآليات"، مضيفًا أن "فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان".تحسنت ظروف السلامة في المناجم الصينية في العقود الأخيرة، وكذلك التغطية الإعلامية للحوادث الرئيسية التي كان يتم تجاهلها سابقًا، إلا أن حوادث تسجل بانتظام في هذه الأوساطوأمر الرئيس الصيني شي جين بيغ السلطات المعنية "بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم".وأرسلت ثمانية فرق إغاثة تضم أكثر من 330 عنصرًا إلى موقع الحادث، فضلًا عن أكثر من مئة آلية إنقاذ.وتحسنت ظروف السلامة في المناجم الصينية في العقود الأخيرة، وكذلك التغطية الإعلامية للحوادث الرئيسية التي كان يتم تجاهلها سابقًا.إلا أن حوادث تسجل بانتظام في هذه الأوساط، حيث يتم التساهل أحيانًا كثيرة ببروتوكولات السلامة، خصوصًا في المواقع القديمة والنائية.وكان نحو 40 شخصًا يعملون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب في شيجيانغ شمال غرب البلاد، في كانون الأول/ديسمبر.وفي عام 2021 أنقذ 20 عاملًا من منجم غمرته المياه في إقليم شانشي شمال البلاد، فيما قتل اثنان.