وأفادت الصحيفة "بوليتكو" بأن "رئيس وزراء المجر طالب بإزالة 4 أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا، كما رفض تمديد العقوبات على روسيا لمدة سنة، مطالبا بتقليص المدة".وأكدت "بوليتكو" أن "دول البلطيق طالبت بفرض عقوبات على عائلات مسؤولين روس، لكن المجر رفضت".ويوم الأحد، اعتبر أوربان أن "أوروبا أصبحت تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، و"تتأرجح على شفا الحرب".وقال: "أوروبا تنجرف نحو الحرب، إنها تتأرجح على حبل رفيع، في الواقع إنها بالفعل في حالة حرب بالوكالة"، مشيرا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا بالأسلحة وتدرب أفراد الجيش الأوكراني، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية".واضاف أن "دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قد تتجه إلى حد إرسال قوات حفظ سلام لكييف".وأشار رئيس وزراء المجر إلى أن "بودابست اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، و"الناتو" والاتحاد الأوروبي يؤيدان استمرار العمل العسكري".وشدد على أن "المجر ترغب في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها "لا تملك القوة للقيام بذلك".