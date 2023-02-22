مجدداً.. بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية

وتعثر بايدن (80 عاما)، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا إلى الطائرة.وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة في يونيو الماضي، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.كما تعثر رئيس الولايات المتحدة عدة مرات أثناء تسلقه السلم على متن طائرة قبل أن يسافر إلى جورجيا العام الماضي.وتزايدت الشكوك في الفترة الماضية حول الصحة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكي، في حين أعلن البيت الأبيض، أن الفحوصات الطبية الروتينية كشفت أن بايدن بصحة "جيدة" و"يتمتع بالنشاط"، واعتبره الطبيب المختص بأنه "لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".