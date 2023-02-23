الزلازل "المدمرة" تواصل تهديد العالم.. هزتان "قويتان" تضربان الصين وطاجيكستان

وبحسب مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي فإن زلزالا بقوة 7.1 درجة هز طاجيكستان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.بينما أكد التلفزيون الرسمي الصيني، تسجيل زلزال بقوة 7.3 درجة قرب حدود إقليم شينغيانغ مع طاجيكستان.ومنذ زلزال السادس من شباط الجاري، الذي ضرب تركيا وسوريا يعيش العالم في حالة من القلق جراء وقوع زلزال مدمرة في مختلف البلدان.كانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد" أكدت أن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة، أثرا على القشرة الأرضية، التي تحركت بمقدار 7.3 متر.وأسفر الزلزال عن تدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا. ولم يُعلن حتى الآن عدد الأشخاص الذين باتوا من دون مأوى بسبب الكارثة.وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية منذ وقوع الكارثة، بلغت قوّة إحداها 6,6 درجات، بينما راوحت قوة 40 هزة بين 5 و6 درجات، وفقاً لمنظمة الإغاثة.والأحد، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بحر مالوكو الذي يقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا.