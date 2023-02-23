الموت يُغيب رئيس وزراء فلسطين الأسبق

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المناضل الوطني الكبير، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح أحمد قريع"، وفقاً لوكالة وفا الإخبارية.وقال الرئيس الفلسطيني إن "المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل"، مشيداً بدوره "الوطني والنضالي المشرف ومساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية".وُلد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008)، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.وتقلَّد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989، وعضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.وعُين وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).