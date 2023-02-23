رويترز تكشف اسرار جديدة عن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

إذ ذكر مصدر مقرّب من حكومة بشار الأسد، مطلع بشأن هجوم يوم الأحد، والهدف المقصود، أن الهجوم أصاب تجمعاً لخبراء فنيين سوريين وإيرانيين معنيين بتصنيع الطائرات المسيّرة، ومع ذلك قال إنه لم يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى.كما أضاف المصدر لرويترز "الضربة أصابت المركز الذي كانوا يجتمعون فيه، وكذلك شقة في مبنى سكني. قُتل مهندس سوري ومسؤول إيراني ليس رفيع المستوى".ويعكس الهجوم الصاروخي، إلى جانب الهجمات الأخرى التي تقول إسرائيل إنها تستهدف البنية التحتية للجيش السوري وحلفائه، تصعيداً لصراع لم يكن شديد الحدة، يهدف إلى إبطاء توغل إيران المتزايد في سوريا، بحسب خبراء عسكريين إسرائيليين.وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، في ذلك الوقت، إن إسرائيل نفذت هجمات جوية بعد منتصف ليل الأحد بقليل، استهدفت عدة مناطق بالعاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 15 بينهم مدنيون.ورفض مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيد أو نفي وقوف إسرائيل وراء الهجوم، لكنه قال إن بعض القتلى سقطوا جراء نيران سورية مضادة للطائرات.وشهد الأسبوع الماضي إسقاط القوات الأمريكية ما قالت إنها طائرة مسيّرة إيرانية الصنع، كانت تحلق أعلى قاعدة تستضيف أفراد أمريكيين في شمال شرق سوريا.بينما قال مصدر آخر تحدّث إلى عناصر أمنية سورية مطلعة، إن هناك إيرانيين كانوا يحضرون اجتماع الخبراء الفنيين في منشأة عسكرية إيرانية في قبو مبنى سكني داخل مجمع أمني.المصدر أضاف أن أحد القتلى مهندس مدني بالجيش السوري كان يعمل في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري. وتقول دول غربية إن المركز مؤسسة عسكرية تنتج صواريخ وأسلحة كيماوية، وتنفي دمشق ذلك.إصابة خبراء إيرانيينوقال مصدر أمني إقليمي إن مهندساً في الحرس الثوري كان مشاركاً في برنامج الصواريخ الإيراني أُصيب بجروح خطيرة، ونُقل إلى مستشفى في طهران، فيما نجا عضوان آخران من الحرس الثوري كانا في الاجتماع دون أذى.كما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول استخباراتي إقليمي مطلع بشأن الهجوم، بأن الهدف كان جزءاً من برنامج سري لإنتاج الصواريخ الموجهة، يديره الحرس الثوري الإيراني.وصرح مصدر أمني إقليمي مطلع بشأن الهجوم وهدفه، بأنه استهدف مسؤولين من إيران وحزب الله.وعقب الهجوم، نددت الخارجية الإيرانية يوم الأحد، بما وصفته بأنه هجمات استهدفت "مباني سكنية في دمشق، وأدت إلى مقتل وتشويه مواطنين سوريين أبرياء".وانتقدت الوزارة ما وصفته بالصمت الغربي على الانتهاكات الإسرائيلية "لوحدة أراضي" سوريا، بينما لم تُشر الوزارة‭‭ ‬‬إلى سقوط قتلى إيرانيين، كما لم تردّ وزارة الخارجية ولا الحرس الثوري على طلبات رويترز للتعليق.