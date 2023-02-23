خلال هبوطها.. اصابة وزير الشباب الايراني جراء تحطم طائرة مروحية

وبحسب الوكالة، فقد أصيب مع الوزير 14 مرافقًا، بعد سقوط المروحية التي كان قائدها يحاول الهبوط في منطقة جبلية.وقالت وكالة أنباء فارس نيوز، إن مستشار وزير الشباب والرياضة إسماعيل أحمدي، توفي في حادث تحطم المروحية.من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن المروحية سقطت في مدينة "بافت" الجبلية التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.وأضافت أن "المروحية كانت تقل وزير الشباب والرياضة حميد سجادي أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وأصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية".بدوره، قال حاكم محافظة كرمان، محمد مهدي فداكار، إن "المروحية التي تقل وزير الرياضة كان على متنها 14 شخصاً أصيبوا نتيجة الحادث، لكن حالتهم مستقرة".وأضاف في حديثه للتلفزيون الإيراني "هبطت المروحية مرة واحدة ثم أقلعت، وفي المرة الثانية تعرضت لحادث والسبب قيد التحقيق"، مؤكداً أن "حالة المصابين مستقرة ويتم علاجهم في مستشفى بافت ومن بينهم وزير الشباب والرياضة".ولفت محمد مهدي فداكار إلى أن "من بين المصابين رئيس الهيئة الإدارية والتشغيلية في الحكومة الإيرانية، ميثم لطفي، وممثل مدينة بافت في البرلمان الإيراني، صمد الله صمدي، بالإضافة إلى مراسل ومصور هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني".