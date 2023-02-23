زلزال جديد يضرب تركيا والارتدادات تصل لبنان وسوريا

وقالت الإدارة في بيان مقتضب إن "زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاتاي جنوب البلاد ووصلت أثاره لأجزاء من سوريا ولبنان".في السياق، أكدت الوكالة السورية الرسمية، أن سكان مدن حلب وحمص واللاذقية وطرطوس شعروا بالزلزال.