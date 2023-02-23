الكشف عن حقيقة دخول مصر "حزام الزلازل"

وقال بحسب قناة "صدى البلد": "كثير من غير المتخصصين تحدثوا في أمور غير دقيقة مرتبطة بالزلازل، والبعض شارك منشورات مزيفة خاصة باحتمالية حدوث زلازل مدمرة في 27 و28 فبراير بسبب اقتراب القمر والأرض".وأكد أن حزام الزلال محدد ومعروف، وكل ما يتردد معلومات مزيفة.وأضاف أستاذ الجيولوجيا التركيبية بجامعة بنها أن الغلاف الصخري للأرض يعوم على نطاق شبه منصهر، يسمى بنطاق السرعات الضعيفة، مبينا أنه وبشكل عام الكسور المتواجدة في قشرة الأرض معروفة.وصرح بأن محور البحر الأحمر، واتجاه خليج الأحمر بمصر من المناطق التي يسجل بها هزات أرضية، لكنها ليست بالقوة التي تقلق، وأوضح أن الزلازل التي تحدث في هذه المناطق لا تمثل أية خطورة.