فقد أعلن البيت الأبيض قرار واشنطن بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها ملياري دولار، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء الحرب بأوكرانيا.الإعلان عن الحزمة الجديدة جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار".غير أن سوليفان لم يدل بتفاصيل إضافية عن هذه الحزمة الجديدة، إلا أن المسؤول الكبير الذي رافق الرئيس جو بايدن مؤخرا في زيارته المفاجئة إلى كييف هذا الأسبوع، أوضح أنّ الإدارة الأمريكية تبحث دائما عن سبل "تزويد أوكرانيا بالأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا.وذكر في هذا السياق وعد بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقائهما بكييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس".وحتى تاريخ 21 شباط الماضي، بلغت مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب 29,8 مليار دولار، للتجاوز بالمساعدة المعلنة الآن 32 مليار دولار.