الحرب الأوكرانية.. صحف عالمية تتحدث عن الذكرى الأولى: 6 سيناريوهات محتملة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تخليداً لذكراهم.. صورة "مبهرة" لضحايا كورونا من الكوادر الطبية في العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحرب الأوكرانية.. صحف عالمية تتحدث عن الذكرى الأولى: 6 سيناريوهات محتملة

دوليات

2023-02-24 | 01:44
الحرب الأوكرانية.. صحف عالمية تتحدث عن الذكرى الأولى: 6 سيناريوهات محتملة
864 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

"عام كارثي.. والأسوأ لم يأت بعد"، هكذا أحيت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي سببها الصراع على المجتمع الدولي، وسط تقارير تكشف أن الحرب "أعادت تشكيل العالم وصراعاته الجيوسياسية".


وعلى الرغم من عدم وجود آمال حول إمكانية إنهاء الصراع في وقت قريب، أوردت صحف تقارير تكشف عن سيناريوهات محتملة للوضع الذي قد تنتهي عليه الحرب في نهاية المطاف.

وميدانيًا، تحدثت الصحف عن تأهب أوكراني لهجوم روسي واسع النطاق "لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب".

إعادة تشكيل العالم.. وتداعيات كارثية
رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العام الأول من الحرب الأوكرانية أعاد تشكيل العلاقات الدولية لعقود، والصراعات الجيوسياسية بين القوى العظمى، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الكارثية التي عصفت بجميع دول العالم، خاصة البلدان الفقيرة والنامية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد عام واحد "كارثي" من الحرب، صُدم العالم من حجم الخسائر الذي تكبدته أوكرانيا، حيث فقدت عشرات الآلاف من الأرواح، بما في ذلك مدنيون؛ وأصيب عشرات الآلاف، وتم تشريد الملايين ونزوحهم إلى الدول المجاورة، كما تم سحق البنية التحتية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أثرت على الدول في جميع أنحاء العالم، حيث ما زال يعاني المجتمع الدولي من أزمة غذائية متنامية، فضلًا عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد الاستقرار في الدول المتضررة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرب "القلق" من الطموح الروسي المتزايد قد ألقى بثقله وراء أوكرانيا، "لدرجة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتوقع مثل هذا الدعم لكييف، وحجم العقوبات غير المسبوق الذي طال بلاده ردًا على الغزو".

وذكرت الصحيفة أن العام الأول من الحرب كشف عن جبهتين من العالم بشأن رؤيتهما للحرب؛ تدعم الجبهة الأولى الرؤية الغربية "المتشددة" والمناهضة لروسيا، بينما تعتقد الأخرى ظهور "عالم ثنائي القطب" يواجه فيه الغرب بقيادة الولايات المتحدة والديمقراطيات المتحالفة معه، التحالف الصيني الروسي المتعمق "على حساب كل شيء".

وقالت "الغارديان" إن الحرب كشفت عن "نفاق الغرب" من خلال التعاطف مع أوكرانيا، ودعمها بمساعدات غير مسبوقة، وفتح الحدود للاجئيها، في حين تعاني بلدان أخرى، مثل إثيوبيا وسوريا، من حرب أهلية أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين أيضًا، كما هو الحال في أوكرانيا، ولم تتحرك هذه الدول لإنقاذها".

عسكريًا، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العام الأول من الحرب قدم دروسًا قديمة وجديدة في أكبر حروب القرن الحادي والعشرين، قائلة إن الصراع كشف عن أساليب جديدة يمكن استخدامها في ساحات القتال؛ أبرزها الطائرات بدون طيار.

وقالت الصحيفة: "تم استخدام الطائرات بدون طيار، التي تم تكييف بعضها من منصات تجارية رخيصة، للمراقبة وإيصال الذخائر أكثر من أي صراع سابق.. لقد ساهمت في ساحة معركة مرئية للغاية، وأظهرت كيف يمكن للتقنيات غير المكلفة أن تحبط أحيانًا التقنيات الأكثر تكلفة المصممة حسب الطلب".

وأضافت الصحيفة أنه من نواح كثيرة، يعتبر الصراع في أوكرانيا هو "الأكثر وضوحًا في التاريخ، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التقنيات الأحدث، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، التي تحلق فوق ساحة المعركة لتكشف عن مواقع العدو، والمعلومات الاستخبارية من الأقمار الصناعية التجارية والعسكرية".

وتابعت: "لا تزال المنصات القديمة تلعب دورًا أيضًا، حيث اعتمدت موسكو بشكل كبير على أنظمة المدفعية القديمة، ولكن من الواضح أن الدقة والمدى في المدفعية يتفوقان على أحجام المدفعية الغبية، ويعود الفضل في نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة إلى دمج عدد قليل نسبيًا من أنظمة المدفعية الغربية بعيدة المدى".

وأردفت: "أدت النكسات إلى تحول روسيا إلى شن هجمات مدفعية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف توليد الكهرباء وأهدافا مدنية أخرى، على عكس أوكرانيا التي ركزت بشكل شبه حصري على أهداف عسكرية".

متى وكيف ستنتهي الحرب؟
تساءلت صحيفة "التايمز" البريطانية حول ما إذا كانت الحرب الأوكرانية ستنتهي في وقت قريب، وذلك مع رفض الزعيم الروسي"الاستسلام"، وخوف كييف من أن أسوأ المعارك "لم يأت بعد".

ومع دخول الحرب عامها الثاني، حددت الصحيفة البريطانية ستة سيناريوهات محتملة للوضع الذي يمكن أن ينتهي عليه الصراع الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبدأت الصحيفة بسيناريو "اتفاق سلام محتمل"، وقالت إنه بعد أن فشل في غزو أوكرانيا بشكل مباشر، يعتقد على نطاق واسع أن بوتين يعلق آماله على إجبار كييف على "سلام غير موات".

وأضافت أنه بالنسبة لموسكو، يجب أن يمثل هذا على الأقل تقدمًا فيما حققته بالفعل من خلال "الضم غير القانوني" لشبه جزيرة القرم، والسيطرة الفعلية على جزء من منطقة دونباس يحكمه الانفصاليون المدعومون من روسيا.

ورأت أنه يبدو من غير المحتمل أن يتخلى بوتين عن أي من الأراضي التي قد تسيطر عليها قواته طوال أيام الحرب المقبلة.

وأضافت أن جلب أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات سيكون مهمة شاقة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع روسيا "ما دام بوتين هو الزعيم"، كما أنه أخبر حلفاءه الغربيين أنه لا توجد تنازلات إقليمية يمكن أن يقدمها لإنهاء الحرب.

أما عن السيناريو الثاني، فقالت الصحيفة إن الصراع ربما ينجر إلى "حرب استنزاف" طاحنة، حيث تسعى روسيا إلى استنزاف موارد أوكرانيا، بما في ذلك جيشها واقتصادها ومرونة شعبها، من خلال تدمير البنية التحتية للبلاد وبث الرعب في نفوس المدنيين، بالإضافة إلى نيتها في تقويض الدعم الغربي لكييف.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من الخسائر التي تكبدتها، ولا تزال تتكبدها، تمتلك روسيا عددًا من الجنود أكبر بكثير من الجانب الأوكراني، فضلًا عن ترسانة أسلحتها.

وأضافت: "في غياب نصر واضح أو اتفاق سلام إيجابي، فإن إطالة أمد الحرب ستخدم هدف روسيا المتمثل في منع أوكرانيا من الانضمام رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو".

وجاء السيناريو الثالث تحت مسمى "وقف إطلاق النار"، وقالت إنه يمكن بموجبه تجميد الصراع حيث هو دون حل أي من القضايا الإقليمية التي ستغطيها اتفاقية السلام.

وأضافت: "من المحتمل فقط في حالة حدوث مأزق دائم في ساحة المعركة، وقد يؤدي إلى صراع مجمد يمكن أن يسخن أو يهدأ وفقًا لعوامل أخرى".

وفيما يتعلق بالسيناريو الرابع، أوضحت الصحيفة أنه قد يكون "انسحابًا روسيًا وانتصارًا أوكرانيًا"، لكنها أشارت إلى أن الانسحاب الروسي الشامل من الأراضي الأوكرانية يعد سيناريو أقل احتمالًا، وسيعتمد حتمًا على الأحداث داخل روسيا وكذلك في ساحة المعركة.

كما أوردت الصحيفة البريطانية نظرية أخرى تتعلق بـ"انتصار روسيا"، وقالت إن النصر الكامل لا يزال هو ما يتوق إليه بوتين، والذي من شأنه أن يحقق هدفه الأصلي المتمثل في إعادة استيعاب أوكرانيا في نوع من الاتحاد الإمبراطوري من النوع الذي أقامه بالفعل مع بيلاروسيا.

أما عن السيناريو الأكثر "فتكًا"، قالت الصحيفة إن فشل تحقيق أي من الخمسة سيناريوهات السابقة قد يؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة نووية ستأتي بعد تدخل الناتو في أوكرانيا"، وذلك بعدما هدد الزعيم الروسي الغرب مرارًا باللجوء إلى الخيار النووي، سواء كانت تلميحات أو تهديدات صريحة.

تأهب أوكراني لهجوم "الذكرى الأولى"
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على التطورات الميدانية للحرب الأوكرانية، قائلة إن أوكرانيا تتأهب لهجوم روسي واسع النطاق يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب، اليوم الجمعة، وذلك في وقت صعدت فيه موسكو من وتيرة هجماتها في شرق البلاد للاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وقالت الصحيفة إنه وسط مخاوف من أن بوتين يعتزم الاحتفال بالذكرى السنوية بهجمات جديدة على مدن رئيسية، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تصديها لـ90 هجومًا في الشرق والشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بعدما صرح زيلينسكي، أمس، بأن بلاده "ستنتصر في نهاية المطاف في الحرب"، بينما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم نفسه على قرار "غير ملزم"، يطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا شنت هجمات بالقرب من كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية، ومقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في شرق البلاد (منطقة دونباس)، وهي جميع الأماكن التي تركز فيها القوات الروسية هجومها.

ورأت الصحيفة أنه لا تلوح في الأفق نهاية للصراع الذي أودى في عامه الأول بحياة الآلاف في القتال على الجانبين، وشرد الملايين، وحول المدن إلى ركام، وترك مناطق واسعة من أوكرانيا تحت الاحتلال الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد الهجمات الروسية في الشرق - على طول خط المواجهة البالغ طوله حوالي 966 كيلومترًا ويمتد من منطقة خاركيف نزولًا عبر نهر دونباس إلى الجنوب الذي تحتله روسيا– يأتي وسط مخاوف أوكرانية من أن موسكو "ستحتفل بالسنة الأولى من الحرب باستهداف المدن بالصواريخ والطائرات بدون طيار".

وتزامنًا أيضًا مع الذكرى الأولى للحرب، أعلنت أوكرانيا أمس الخميس عن استهداف مدينة ماريوبول المحتلة، "في إشارة إلى أن لديها الآن أسلحة بعيدة المدى"، مما أثار التكهنات بأن كييف ربما حصلت على سلاح جديد.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن الجيش الأوكراني أمس قوله إن "مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية أصبحت الآن في متناول أسلحته،" مما يشير دون تقديم تفاصيل إلى أن كييف لديها أسلحة أطول مدى تحت تصرفها، الأمر الذي قد يزيد من رد الفعل الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن ماريوبول تقع خارج نطاق الذخائر الموجهة بدقة، المقدمة لأوكرانيا من قبل حلفائها الغربيين، بما في ذلك أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، والتي يمكن أن تصل إلى أهداف على بعد حوالي 70 كيلومترًا.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الهجوم من عمل مخربين خلف خطوط العدو، أو ما إذا كانت أوكرانيا قد حصلت على نوع السلاح بعيد المدى، الذي قالت إنها بحاجة إليه، لمهاجمة مراكز القيادة الروسية ومستودعات الذخيرة وخطوط الإمداد في عمق أراضي العدو.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة ..سوق العشار - الحلقة ٤١٤ | 2023
04:00 | 2023-03-02
Play
البصرة ..سوق العشار - الحلقة ٤١٤ | 2023
04:00 | 2023-03-02
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة في سوق الصدرية بغداد .. دولمة، كبة عراقية، وزنود الست - حلقة ٥ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-03-01
Play
جولة في سوق الصدرية بغداد .. دولمة، كبة عراقية، وزنود الست - حلقة ٥ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-03-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
ملف النفط..التهريب يتسيد المشهد - الحلقة ٩٧ | 2023
14:00 | 2023-03-01
Play
ملف النفط..التهريب يتسيد المشهد - الحلقة ٩٧ | 2023
14:00 | 2023-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-01
Morning Live
Play
Morning Live
المظهر الخارجي.."مؤهل" إضافي للنجاح العملي - الحلقة ٢٤٢ | 2023
05:00 | 2023-03-01
Play
المظهر الخارجي.."مؤهل" إضافي للنجاح العملي - الحلقة ٢٤٢ | 2023
05:00 | 2023-03-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
نظافة بغداد - حلقة ٥١ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-28
Play
نظافة بغداد - حلقة ٥١ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-28
عشرين
Play
عشرين
العراق..عملية سياسية عرجاء وثورات تفتقد القائد الملهم - الحلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-02-28
Play
العراق..عملية سياسية عرجاء وثورات تفتقد القائد الملهم - الحلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-02-28
Celebrity
Play
Celebrity
النجم يوسف الصميدعي - حلقة ٥ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-27
Play
النجم يوسف الصميدعي - حلقة ٥ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-27
رحال
Play
رحال
خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
14:00 | 2023-02-25
Play
خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
14:00 | 2023-02-25
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٥ شباط الى ٣ آذار ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-25
Play
من ٢٥ شباط الى ٣ آذار ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة ..سوق العشار - الحلقة ٤١٤ | 2023
04:00 | 2023-03-02
Play
البصرة ..سوق العشار - الحلقة ٤١٤ | 2023
04:00 | 2023-03-02
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة في سوق الصدرية بغداد .. دولمة، كبة عراقية، وزنود الست - حلقة ٥ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-03-01
Play
جولة في سوق الصدرية بغداد .. دولمة، كبة عراقية، وزنود الست - حلقة ٥ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-03-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
ملف النفط..التهريب يتسيد المشهد - الحلقة ٩٧ | 2023
14:00 | 2023-03-01
Play
ملف النفط..التهريب يتسيد المشهد - الحلقة ٩٧ | 2023
14:00 | 2023-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-01
Morning Live
Play
Morning Live
المظهر الخارجي.."مؤهل" إضافي للنجاح العملي - الحلقة ٢٤٢ | 2023
05:00 | 2023-03-01
Play
المظهر الخارجي.."مؤهل" إضافي للنجاح العملي - الحلقة ٢٤٢ | 2023
05:00 | 2023-03-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
نظافة بغداد - حلقة ٥١ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-28
Play
نظافة بغداد - حلقة ٥١ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-28
عشرين
Play
عشرين
العراق..عملية سياسية عرجاء وثورات تفتقد القائد الملهم - الحلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-02-28
Play
العراق..عملية سياسية عرجاء وثورات تفتقد القائد الملهم - الحلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-02-28
Celebrity
Play
Celebrity
النجم يوسف الصميدعي - حلقة ٥ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-27
Play
النجم يوسف الصميدعي - حلقة ٥ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-27
لقطات
Play
لقطات
دراجة نارية بسعر ٩٣٥ ألف دولار أمريكي | Morning Live
05:00 | 2023-02-27
Play
دراجة نارية بسعر ٩٣٥ ألف دولار أمريكي | Morning Live
05:00 | 2023-02-27
رحال
Play
رحال
خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
14:00 | 2023-02-25
Play
خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
14:00 | 2023-02-25
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.