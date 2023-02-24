عد تنازلي "مجهول" يكتسح التلفزيونات الروسية.. هل تستعد موسكو لحرب جديدة؟

وأخذت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عنها وتفاصيلها، كونها تشكل مصدر قلق وخوف من اندلاع أي حرب جديدة.ولكن حقيقة هذا العد التنازلي الذي يحمل صورة بوتين، هو لخطاب الرئيس في الذكرى الأولى للحرب الروسية أوكرانية، خصوصًا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا في هذا التوقيت الحساس، الأمر الذي جعل هناك حشد روسي انتظارًا لرد فعل موسكو على هذه الزيارة الهامة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة فرانس24.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أهالي منطقة دونباس كانوا ينتظرون روسيا لإنقاذهم، خاصة أن المنطقة كانت معقلًا لكره روسيا وثقافتها.وأعلن الرئيس بوتين، في خطابه خلال أول ذكرى للحرب الروسية الأوكرانية، أنه سيتم تطوير العملية العسكرية في أوكرانيا خطوة بخطوة، قائلا إن أوكرانيا تستخدم الدبلوماسية كأساليب للمراوغة فقط.كما أفاد بأن بلاده كانت مستعدة للانخراط في حلول سلمية بناءة، ولكن حكومة كييف هي من خدعت روسيا، على حد قوله، مؤكدًا أن موسكو مستعدة لإقامة حوار بناء مع الغرب.وذكر بوتين أن أوكرانيا هي التي شنت الحرب، في حين أن روسيا تستخدم القوة لوقف هذه الحرب، مضيفا أن الغرب استخدم الحرب الروسية أوكرانية لإلهاء العالم عن الفضائح الموجودة لديهم.كما قال فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا استخدمت الإرهاب ضد موسكو، مبينا أن الشعب الأوكراني بات أسيرًا لنظام كييف الذي دمر الصناعة والاقتصاد وأوصلوا الوضع للانهيار، وحولوا الناس لمواد للاستهلاك.وختم الرئيس الروسي حديثه محملا الغرب مسؤولية الضحايا في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه كلما زادت الأسلحة التي يتم توريدها لأوكرانيا، كلما ستكون روسيا مضطرة للدفاع عن نفسها وإيجاد حل.