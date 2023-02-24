ارتفاع جديد للدولار امام الليرة اللبنانية

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، حيث وصل إلى 44.500 ليرة للدولار الواحد.وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 15.907.60 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0596 دولار أمريكي.ما زالت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى أيضاً، وتقدم لكم وكالة "صفا" تحديث سعر صرف الدولار في حالة الانخفاض أو الارتفاع على مدار الساعة.