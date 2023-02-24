إدارة الكوارث التركية تعلن وقوع زلزال جديد في قونية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، اليوم الجمعة، وقوع زلزال جديد في منطقة إيريغلي في قونية.

وذكرت "AFAD"، في بيان، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة 17.01 بالتوقيت المحلي في منطقة إيريغلي في قونية.



ووقع الزلزال على عمق حوالي 7.03 كيلومترات من الأرض.

