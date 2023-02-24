الكويت تعلن القبض على إيرانيين بتهمة تهريب مخدرات

وقالت الوزارة في بيان: إن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من مادة الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت الواقعة عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمين حتى الآن.وأكدت الوزارة أن "التحقيقات والتحريات ما زالت مستمرة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص".ولم تكشف الوزارة عن جنسية المتهمين، في حين أشارت صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم "إيرانيو الجنسية، وقد تعاونوا وجلبوا المخدرات لضابط متورط بإدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى البلاد".وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على الضابط المتهم باستغلال وظيفته لإدخال المخدرات إلى البلاد".