الولايات المتحدة: روسيا قد ترسل طائرات مقاتلة إلى إيران

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن واشنطن تعتقد أن موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة، ومعدات عسكرية أخرى، في مقابل دعم إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا.





وأضاف، أن "إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية".

وقال كيربي في تصريح للصحفيين أن "الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران شحنت دانات مدفعية ودبابات إلى روسيا في تشرين الثاني، وأن روسيا تقدم "تعاونا دفاعيا غير مسبوق" في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة".وأضاف، أن "إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية".