كندا تفرض عقوبات على عشرات الشخصيات والكيانات الروسية

وقالت الوزارة أن "العقوبات شملت كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات دفاعية روسية".واضافت "تم تجميد الأصول المالية للأفراد المدرجة في قائمة العقوبات، وتم حظر إجراء أي عمليات على ممتلكاتهم في كندا".وأكد نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان الكندي، ستيفان بيرجيرون، في وقت سابق أن "بعض العقوبات الاقتصادية الكندية ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية، حيث أضرّت بالمزارعين الكنديين".