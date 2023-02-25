تشمل مسؤولين ومنظمات.. اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

وبحسب وزارة الخارجية اليابانبة، فقد تم الإعلان عن القرار خلال اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع (G7)، والذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.وستشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول الأفراد والمنظمات والمؤسسات المالية الروسية. كما سيتم توسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.والعقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تشمل أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.