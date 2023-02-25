زلزال بقوة 6.1 يضرب روسيا

وذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن خدمة المسح الجيولوجي في كامشاتكا، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع في جنوب شبه جزيرة كامشاتكا أقصى الشرق الروسي.وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.