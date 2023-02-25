زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا





السومرية نيوز – دوليات



أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، تسجيل زلزال وسط تركيا.

وذكر المركز في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا".



وأضاف المركز، "لم تعرف حتى الان حجم الاضرار الناجمة عن هذا الزلزال".

