الهند تعلن تأييدها موقف مجموعة الـ 20 بأنسحاب روسيا من اوكرانيا

وأضافت خلال بيان في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".وشددت الهند على أن "مجموعة العشرين ليست محفلا لحل المشكلات الأمنية، لكن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي".