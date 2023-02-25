‏"داعش" يتبنى قتل أكثر من 70 جنديا في بوركينا فاسو

وقال التنظيم الارهابي إنه "هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية"، مشيرا إلى أنه "استولى على أسلحة وطارد الجنود المنسحبين لأميال في الصحراء".وتظهر الصور التي نشرتها الجماعة 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أسروا.ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من الهجوم في ديو وبعد أيام من هجوم آخر في بلدة تين أكوف، حيث يقول السكان المحليون وجماعات المجتمع المدني إن عشرات الجنود والمدنيين قتلوا عندما تمت مهاجمة موقع عسكري.وأكدت الحكومة الأسبوع الماضي مقتل 51 جنديا في كمين ديو، لكنها لم تستجب لطلبات الحصول على أرقام محدثة أو تعلق على الهجوم في تين أكوف.