زلزال قوي يضرب اليابان

وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وذكرت السلطات اليابانية، ان "زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقع قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان"، مضيفة أنها "لم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي)".



وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث إن "الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترا".