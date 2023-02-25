مصر.. سقوط طائرة تابعة للجيش

أكد الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني، لكن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.





واضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، غريب عبد الحافظ غريب، في بيان: "في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية حدث عطل فني بطائرة تدريب مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات".واضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".