تستغرق 6 أشهر.. رائد فضاء إماراتي يستعد لمغادرة الأرض نحو محطة الفضاء

وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر اليوم الاحد في 26 شباط إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول 2019.وقال النيادي لوكالات إن "الفترة ستة أشهر قد تبدو طويلة ولكن الجدول مزدحم"، مشيرا إلى أنه سيجري دراسات كثيرة من بينها دراسات حول "تأثير انعدام الجاذبية على اجسام البشر" تحضيرا لمهمات مستقبلية.وبحسب النيادي، فإنّ صيام شهر رمضان الذي سيبدأ خلال مهمته في الفضاء سيشكل تحديا من نوع آخر.وقال إن "محطة الفضاء الدولية تدور بشكل سريع وتدور حول الأرض خلال تسعين دقيقة". واضاف "بمعدل يومي، هناك 16 شروقا و16 غروبا، وللصائم في رمضان في الفضاء سيكون هناك صعوبة متى يقوم بالصيام أو الإفطار".وقضى النيادي 20 عاما في القوات المسلحة الإماراتية ويحمل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا منع تسرب البيانات.وأوضح النيادي أنه يشعر "بسعادة بالغة ولكنها مسؤولية كبيرة ونتطلع إلى مهمة ناجحة ونرجع بالفوائد العملية المرجوة من هذه المهمة".وسيأخذ النيادي عدة مقتنيات شخصية معه بينها "صور لعائلتي وبعض الألعاب الصغيرة لأولادي وسأعيدها إليهم".