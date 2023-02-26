طهران: مستعدون لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاحد، الاستعداد لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية لعودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.





واضاف: "نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".



وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

وقال عبداللهيان في تصريح صحفي أن "عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة".واضاف: "نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".