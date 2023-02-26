الرئيس الأوكراني يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

وقال زيلينسكي (45 عاما) إن حدة بصره تراجعت بشكل كبير، حيث لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي، عازيا ذلك لكثرة العمل في مكتبه بظل ظروف الإنارة السيئة.وجاء اعتراف الرئيس الأوكراني هذا، في الفيلم الوثائقي "سنة واحدة"، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.وأضاف زيلينسكي: "لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت، لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية".وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.