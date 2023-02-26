عبد اللهيان: الدول الغربية لم تقدم أي وثائق على استخدام روسيا طائرات إيرانية

وقال عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": الأخبار المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار من قبل روسيا في الحرب في أوكرانيا "ادعاءات الكاذبة" و "اللعبة الغربية غير المثمرة".وأشار عبداللهيان إلى أنه "كان من المفترض عقد الاجتماع الثاني للوفدين السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا".وكتب عبداللهيان ردا على استمرار التهم الغربية الموجهة إلى إيران بإرسالها الطائرات المسيرة إلى روسيا لضرب أوكرانيا، أن "الادعاءات حول طائراتنا المسيرة في أوكرانيا خاطئة".مضيفاً: "بعض الأطراف الغربية لا تقوم سوى بإطلاق الادّعاءات دون أن تقدم وثيقة تثبت صحتها، وعلى الغرب أن يكف عن مواصلة هذه اللعبة غير المجدية؛ فإيران مع السلام وتقف ضد الحرب".قالت دول غربية والولايات المتحدة، فضلاً عن أوكرانيا، إن "روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة في استهداف أوكرانيا"، وتعرضت إيران لعقوبات غربية واسعة بسبب ذلك.