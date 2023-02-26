اجتماع العقبة يخرج باتفاقات عدة بينها "منع العنف" بين فلسطين وإسرائيل

وفي ختام الاجتماع الذي جاء بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، وبعد مناقشات شاملة وصريحة، أعلن المشاركون، وفق بيان نشرته الوكالة الأردنية الرسمية، عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.وجدد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.كما أكدت الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.كما اتفقت الأطراف الخمسة، حسب البيان، على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس/آذار المقبل لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها في اجتماع العقبة.كما اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.وقال البيان إن "الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.