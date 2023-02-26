السعودية تقدم منحة نفطية وانسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ ما أعلنت عنه المملكة في وقت سابق، في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وأضافت: "وقع الاتفاق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك".وبينت "واس": "يشمل الاتفاق تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار منحة مقدمة من حكومة السعودية".وذكرت "واس" أن التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم، يعكس حرص حكومة السعودية على "دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".