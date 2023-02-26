من هي أكبر منتج للحليب.. هذا ما تساهم به الهند في العالم

وأوضح الوزير في رد مكتوب في لوك سابها: "وفقاً لبيانات الإنتاج الخاصة بقاعدة البيانات الإحصائية للشركات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT)، فإن الهند هي أكبر منتج للحليب في العالم حيث تساهم بنسبة 24 في المائة من الإنتاج العالمي للحليب في عام 2021-22".وذكر أن "إنتاج الحليب في الهند قد سجل زيادة بنسبة واحد وخمسين بالمائة خلال السنوات الثماني الماضية - خلال العام 2014-15 و2021-22 وزاد إلى 22 كرور طن في العام 2021-2022".وقال الوزير أيضاً إن "إدارة تربية الحيوانات والألبان تدير خططاً مختلفة لفائدة أعضاء المزارعين، بما في ذلك المزارعين الأضعف مالياً في قطاع الألبان ويهدف البرنامج الوطني لتطوير منتجات الألبان إلى تحسين جودة الحليب ومنتجات الألبان وزيادة حصة المشتريات المنظمة والمعالجة وإضافة القيمة والتسويق".وصرح روبالا لمجلس النواب أن "المهمة الوطنية للثروة الحيوانية والبعثة الفرعية لتطوير الأعلاف والأعلاف هي مخطط منفصل يهدف إلى زيادة توافر العلف والأعلاف".وقال روبالا أيضاً إن "الوزارة تنفذ خططاً مختلفة لتكملة جهود الولايات والأقاليم النقابية لتعزيز وتنمية تربية الحيوانات وقطاع الألبان في جميع أنحاء البلاد"، وزعم الوزير أن "نتيجة تنفيذ الدائرة لهذه المخططات، فقد ارتفع إنتاج الحليب في البلاد من 146.31 مليون طن في 2014-2015 إلى 221.1. "مليون طن في 2021-22 أي بنسبة 6.38 في المائة سنوياً خلال السنوات الثماني الماضية، قيمة إنتاج الحليب أكثر من روبية. 9.32 ألف كرور روبية خلال 2021-22 وهو أعلى من المنتجات الزراعية وحتى أكثر من إجمالي قيمة الأرز والقمح".وتابع "ارتفع إنتاج البيض في البلاد من 78.48 مليار في 2014-2015 إلى 129.53 مليار في 2021-22. وينمو إنتاج البيض في البلاد بمعدل 8 في المائة سنوياً".