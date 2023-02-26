واشنطن تكشف عن موعد غزو الصين لتايوان

وشدد بيرنز في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة رغبة شي في السيطرة على تايوان "بجدية بالغة" حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.وقال بيرنز في مقابلة على شبكة "سي بي إس": "نحن نعلم أن الرئيس شي أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر".وتابع: "أعتقد أن حكمنا على الأقل أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو".وصرح بيرنز بأن دعم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة، قد يكون بمثابة رادع محتمل للمسؤولين الصينيين في الوقت الحالي، لكنه قال إن مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة.