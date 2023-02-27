يُنجز نهاية العام.. اليونان تبني سياجا بطول 35 كيلومتر

وتم الإعلان عن الخبر من قبل وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس. الذي أكد أن بناء السياج هو الإجراء الأكثر فعالية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.على الرغم من أن السياج يقع على حدود اليونان مع تركيا، قال الوزير ثيودوريكاكوس إن بنائه لا يفيد اليونان فحسب، بل يفيد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأنه سيجعل من الصعب على المهاجرين الوصول إلى الكتلة بشكل غير نظامي.وأكد في الوقت نفسه أن السلطات اليونانية مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه التدفقات.وتابع، "أعتقد أنه بإمكان الجميع فهم حجم المشكلة بالنسبة لأوروبا بأكملها إذا لم ترسل اليونان رسالة قوية للردع والإنسانية، في نفس الوقت"، مستدركا "ضباط القوات المسلحة، مواطنونا الذين يعيشون في المنطقة يدافعون عن مبادئ وقيم الحضارة الأوروبية".وتعليقًا على مشروع السور، قال الوزير ثيودوريكاكوس إنه تم استيفاء جميع الشروط القانونية لبنائه. مشيرًا إلى أن توسيع السور ضروري للغاية، حيث تواجه اليونان على حد قوله، تهديدًا مختلطًا.ووصف الوزير ثيودوريكاكوس الوضع الحالي بأنه تهديد للنظام الوطني وأمن اليونان. وأشار إلى أنه في عام 2022، منعت البلاد حوالي 260 ألف مهاجر من دخول البلاد. بشكل غير قانوني واعتقلت حوالي 1500 مهرب.بالنسبة لهذا العام، تظهر البيانات أنه تم منع حوالي 6600 مهاجر غير نظامي من عبور حدود إيفروس منذ بداية جانفي.