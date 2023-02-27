زلزال جديد بقوة 5.6 يضرب تركيا

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 تغ).



وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة يشيل يورت".

واشارت الى ان "انهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي ضرب ملاطية وفرق الإغاثة تتوجه للمنطقة".