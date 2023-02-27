إيران: مستعدون لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن "عبد اللهيان التقى نظيرته البلجيكية حجة لحبيب على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف"، مشيرة إلى أن "الوزيرين بحثا القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين".وأضافت: "شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون مع بلجيكا لحل المشاكل، لا سيما المتعلقة بالسجناء بين البلدين"، مشيراً إلى أن "العلاقات والقضايا الثنائية يجب أن لا تتأثر بالحسابات والتقييمات الخاطئة".من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إنه "بالرغم من اختلاف وجهات النظر يجب أن نحافظ على قناة الحوار"، مضيفة: "نحن مهتمون بتجاوز هذا المستوى من القضايا في المحادثات".وبحسب تقارير صحفية، فإن "إيران تعتقل اثنين من حملة الجنسية البلجيكية، حيث تم الحكم في كانون الثاني الماضي، على أوليفييه فاندكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي، بالسجن 40 عامًا، بتهمة التجسس وغسيل الأموال".وطلبت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إيران بعد دخول البلاد في موجة احتجاجات شعبية منذ منتصف أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.