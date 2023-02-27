زلزال جديد يضرب تركيا

أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال جديد في ولاية أديامان التركية.

وذكرت الرئاسة في بيان، أنه "تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة، كان مركزه منطقة جولباشي في تمام الساعة 19:16 بالتوقيت المحلي".



وأوضحت، أن الزلزال وقع على عمق 7.34 كيلومترات.

