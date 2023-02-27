أعاصير توقع 12 مصاباً وتدمر عشرات الآلاف من المنازل في أمريكا

وأعلنت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما أن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة، وأماكن قريبة منها في حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الأحد.وأوضحت الشرطة أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد الحياة.كما ذكرت الشرطة أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام.وأفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" بأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 12 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء أوكلاهوما.وأفاد ايضاً بأن أكثر من 130 ألف منزل وشركة في ميشيجان ظلوا بدون كهرباء اليوم الاثنين.وسجلت التوقعات الجوية اليوم الاثنين رياحاً تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة في السهول الأميركية إلى جانب عواصف شتوية قوية في كاليفورنيا ومنطقة الغرب الأوسط العليا ونيو إنجلاند.