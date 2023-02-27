وفاة أول رئيسة لمجلس العموم البريطاني

وقال الرئيس الحالي للمجلس ليندساي هويل في بيان، إن بوثرويد توفيت اليوم الاثنين عن 93 عاما، ووصفها بأنها كانت "ملهمة وفريدة من نوعها"، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.وأضاف هويل أن الرئيسة السابقة للمجلس كانت "امرأة حادة وذكية ورائعة".وترأست بوثرويد مجلس العموم البريطاني من عام 1992 إلى عام 2000، وفق الشبكة.