واشنطن تعلن مقتل أميركي في أحداث الضفة

وقال برايس "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضا".ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز أشار في تغريدة إلى أنه رجل.وكان مستوطنون اسرائيليون قد أضرموا النار في عشرات السيارات والمنازل في الضفة الغربية المحتلة بعد إقدام مسلح فلسطيني على قتل شقيقين اسرائيليين.