روسيا: واشنطن تخطط لاستفزاز أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة

ووفقا لكيريلوف، في 22 شباط ، عقدت منظمة غير حكومية أمريكية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا، خلال هذا الحدث، أدلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص إن "القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "نحن نعتبر أن هذه المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة"، مضيفًا "أنهم يتوقعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية، لن يتمكن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعال".