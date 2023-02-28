تسبب بمقتل 60 عنصراً امنياً.. تركيا تعلن استعادة إرهابي من العراق

السومرية نيوز - دوليات

أفادت وكالة "الأناضول" بأن المخابرات التركية تمكنت من احضار إرهابي مسؤول عن هجمات إرهابية عدة من مدينة السليمانية العراقية.





وقالت الوكالة التركية إن "المخابرات جلبت الإرهابي رمضان غونيش من مدينة السليمانية العراقية المسؤول عن 12 هجوما أسفرت عن مقتل 60 عنصرا أمنيا".

