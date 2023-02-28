محملة بـ50 طنا من المساعدات.. باخرة اغاثية روسية تصل سوريا

والسفينة التي تحمل اسم "اسبارتا 4" تضم 6 حاويات محملة بـ 52 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير وراح ضحيته الآلاف ودمرت البنية التحتية في عدد من المدن شمال غربي البلاد.