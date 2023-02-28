واشنطن: لم نرسل رسالة لطهران عبر العراق

وقال نيد برايس، "إنهم لم يبعثوا بأي رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني"، مؤكدًا "أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ أشهر".وأضاف برايس خلال مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال حول هذه الرسالة "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، السلطات الإيرانية فقط تستطيع أن تجيب عن سبب استمرارها في الكذب، ويمكن للسلطات الإيرانية أن تكرر كلماتها بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير الحقيقة وراء القصة".وأوضح حول هذا الموضوع أن "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن على جدول الأعمال منذ أشهر، ولم نرسل أي رسالة إلى إيران. لا أستطيع أن اقول لماذا تحاول السلطات الإيرانية خداع العالم".وبحسب الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن برايس ردَّ على سؤال حول كلمة أمير عبد اللهيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قائلًا "وضع حقوق الإنسان في إيران مؤسف، ووجود وزير خارجية هذا البلد في مجلس حقوق الإنسان يذكرنا بنفاق النظام الإيراني".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال قبل مغادرته طهران إلى جنيف، إن نظيره العراقي تلقى "رسالة" من أمريكا مفادها أن الجانب الأمريكي "مستعد" لإحياء الاتفاق النووي.ودون أن يشير إلى مضمون هذه "الرسالة"، زعم عبد اللهيان أن الحكومة الإيرانية "رحبت دائمًا بمسار الدبلوماسية والتفاوض" و "لم تنأ بنفسها" عن المفاوضات.