احدهما التدخل العسكري.. إسرائيل تضع ايران امام خيارين

وقال كوهين، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين: "يمكننا العودة إلى العقوبات، أو أن يكون لدينا خيار عسكري موثوق".وتابع: "الطريق الوحيد لوضع حد للتقدم النووي الإيراني هو الضغط الدبلوماسي والاقتصادي".وأشار إلى أنه "طلب من نظيرته الألمانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".وكان الوزير الإسرائيلي، الذي وصل إلى ألمانيا اليوم في زيارة رسمية، ركز في حديثه على الملف الإيراني.وبشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، قال كوهين: "بالطبع ندين العدوان الروسي في أوكرانيا".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن "حكومته ستواصل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قائلا: "بالتأكيد سنواصل البناء هناك".وبدورها، فقد أعربت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط للسماح بعقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.وقالت بيربوك في برلين: "لن أنكر أننا في الخارج قلقون بشأن بعض الخطط التشريعية في إسرائيل".وأضافت: "من القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء".