إصابتان بإطلاق نار في ألمانيا

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة أونسنابرويك إن مطلق النار أصاب شخصا بجروح، قبل أن يصيب نفسه أيضا بالقرب من المدرسة، بحسب رويترز.وأضاف أن مطلق النار والضحية نقلا إلى إحدى المستشفيات عبر مروحية لتلقي العلاج الطبي، وأنه يجري التحقيق مع الشهود على الحادث، ولم يعد هناك أي خطر على الجمهور.وأوضح أن "إطلاق النار حدث بالقرب من مدرسة مارتينوسشول (Martinusschule) الابتدائية، لكنه لم يكن مرتبطاً بالمدرسة".