شرط تقديم المساعدة لموسكو.. امريكا تعتزم استهداف شركات صينية

وقال بلينكن لصحفيين، خلال رحلة إلى كازاخستان وأوزبكستان، إنه "إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع، فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء العالم".ويوم الجمعة الماضي، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن "الصين تعتزم بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي؛ نظرًا لإمكانية استخدامها في أوكرانيا".وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر، إن "مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية (شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي)".